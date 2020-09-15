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Yazıhan’a tekstil atölyesi kurulacak
YAZIHAN’A TEKSTİL ATÖLYESİ KURULACAK OLMASI NEDENİYLE TOPLANTI DÜZENLENDİ
MALATYA 15.09.2020, 15:46
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde tekstil atölyesi kurularak, hem istihdam sağlanacak hem de ekonomiye katkı sağlanacak.
Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek başkanlığında, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Tanyıldız ve Yazıhanlı İşadamı Abdulvahap Tanrıverdi’nın katılımıyla kaymakamlık makamında toplantı yapıldı. Toplantıda, İlçede istihdam sağlanması, işsizliğin önüne geçilmesi amacıyla Fethiye Mahallesinde tekstil atölyesinin kurulması için karar alındı.
Kaymakam Şimşek, Fethiye Mahallesinde tekstil atölyesini kuracak olan iş adamı Abdulvahap Tanrıverdi’ye destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
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