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Yaza damgasını vuracak "Girdap"

Şarkı yarışmasında performansı ile gündeme gelen ve pop-rock müziği seslendiren Yasmin Çetin DJ Tet ile birlikte "Girdap" isimli tekli çalışma için ları için kamera karşısına geçti.

MALATYA 02.05.2021, 16:58
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Yaza damgasını vuracak "Girdap"

Şarkı yarışmasında performansı ile gündeme gelen ve pop-rock müziği seslendiren Yasmin Çetin DJ Tet ile birlikte "Girdap" isimli tekli çalışma için ları için kamera karşısına geçti.

Şarkının klip çekimlerinde DJ Tet ve sanakçı Yasmin Çetin yer aldı. Prodüktörlüğünü Dj Tettin yaptığı yaza damga vurması beklenen şarkının klibi ise DMC etiketi ile yayınlanacak.

Yeni şarkıları için heyacanlı olduklarını dile getiren Yasmin Çetin ve Dj. Tet, her yaştan herkesin dillerinden düşürmeyeceği bir şarkı yaptıklarını ve yaz aylarına damga vurmayı hedeflediklerini kaydetti.
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