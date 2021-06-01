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Yaban hayvanları için doğaya su tekneleri bırakıldı
Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya su tekneleri yerleştirildi.
MALATYA 01.06.2021, 14:54
Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya su tekneleri yerleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yazıhan Şefliği ekipleri, Hekimhan ve Arapgir ilçelerinde sıcak yaz günlerinde yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sıcak havalar nedeniyle yaban hayvanlarının su sıkıntılarını gidermek için muhtelif yerlere su tekneleri monte etti.Öte yandan avlaklarda koruma kontrol çalışmaları da yapılırken, herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.