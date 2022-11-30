Voleybolculardan Güder’e şampiyonluk sözü

Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.grupta namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Malatya temsilcisi Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü başkanı, antrenörü ve oyuncuları, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kadın voleybolcular, Başkan Güder’e şampiyonluk sözü verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette spor üzerine Başkan Güder ile uzun uzun sohbet eden kadın oyuncular, ligin 9.haftasında deplasmanda karşılaşacakları Mardin Gençlik Spor maçından da galibiyetle dönmeyi hedeflediklerine dikkat çekti. Güder, aldığı skorlarla ligdeki başarılı performanslarını devam ettiren kadın voleybolculardan şampiyonluk sözü de aldı.

“Malatya’ya şampiyonluk yaşatmak istiyoruz”

Kulüp Antrenörü Mustafa Aydemir, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in takımın her daim en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Aydemir, “Galip Demirel Ortaokulu Kulübü olarak şuan 2.Ligde mücadele ediyoruz. Şuana kadar yapmış olduğumuz tüm maçları kazandık ve lideriz. Önümüzde play-Off maçları olacak. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz ve çalışmalarımızı üst lige çıkmak olarak gerçekleştiriyoruz. Malatya’ya şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de özel olarak teşekkürleri iletmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Güzel bir başarı hikayesi yazıyorsunuz”

Galip Demirel Ortaokulu Kulübü’nün ligdeki namağlup performanslarını tebrik eden Başkan Güder ise “Öncelikle Galip Demirel ağabeyimizi rahmetle yad ediyoruz. Galip Demirel Ortaokulu ender okullarımızdan bir tanesi ve güzel bir takım kurulmuş. Malatya sizinle gurur duyuyor. Ligde de başarılı işlere imza atıyorlar ve namağlup olarak devam ediyorlar. İnşallah sezon sonuna kadar da namağlup olarak devam edip Play-Off mücadelesi verirler. Şuanda bir Dünya Kupası oynanıyor ve Katar’ı duymayan bir ülke kaldı mı? Malatya’da filenin sultanları da elde edeceklerin başarılarıyla inşallah Malatya’mızı dünyaya tanıtacaklar. Battalgazi Belediyesi olarak kulüplerimizin ve sporcularımızın yanındayız, yanında olmaya da devam ediyoruz. Sporun her dalını önemsiyor ve destekliyoruz. Kızlarımız güzel bir başarı hikayesi yazıyor ve bu hikayeyi Şampiyonlukla taçlandırmak gerekiyor. Vermiş olduğunuz Şampiyonluk sözünü tutmanız bizi daha da mutlu edecektir. İnşallah bir gün maçınızı da izlemeye geleceğim. Emek sizin, gayret sizin, başarı sizin, biz ise arka planda ne yapmamız gerekiyorsa yapmak için varız. Başarılarınız daim olsun” dedi.