Uzmanından orta seviyede stres önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi Öğr. Gör. Duygu Yücel, konferansta yaptığı konuşmada, orta seviyede stres önerip, “Düşük düzeyde stres umursamazlık ve başarısızlığı getirir. Stres düzeyinin orta seviyede olması hayat fonksiyonlarının normal bir şekilde başarıya götürmesine neden olur. Stres seviyesinin yüksek olması anksiyete bozukluğuna ve panik ve endişeye sebep olur” dedi.

“Öfke Yönetimi ve Stres ile Başa Çıkma” konulu konferans İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Naim Akman Konferans Salonu’nda düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Duygu Yücel, günlük hayatta sürekli duyulan öfke ve stresten bahsederek, stres ve öfkenin her kesimi ilgilendiren bir kavram olduğunu belirtti. Yücel, “Stres anında bir canlının yaşamını devam ettirebilmesi için denge arayışında olduğunu, dengede bir bozulma olduğu zaman stresin ortaya çıktığını görüyoruz. Yaşamın devamından söz ederken canlılığın da olması gerekiyor. Çünkü insan beyni dışarıdan gelen uyaranlara anlam vermek üzere programlanmıştır” ifadelerini kullandı. Stres kelimesinin laboratuvarda bilim adamlarının ve 5 yaşındaki bir kızın da kullandığını vurgulayan Yücel, stres kavramının her yaş grubuna hitap ettiğini dile getirdi. Yücel, stres düzeyinin seviyelerinden de söz ederek “Düşük düzeyde stres umursamazlık ve başarısızlığı getirir. Stres düzeyinin orta seviyede olması hayat fonksiyonlarının normal bir şekilde başarıya götürmesine neden olur. Stres seviyesinin yüksek olması anksiyete bozukluğuna ve panik ve endişeye sebep olur” şeklinde konuştu.

Yücel, stresle başa çıkmak için asıl önemli olanın kişinin kendi stres düzeyini bulmak olduğuna dikkat çekip, bu düzeyi bulmanın ise kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceğinin altı çizdi.