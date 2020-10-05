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Uyuşturucuları pazarlarken yakalandılar
UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ
MALATYA 05.10.2020, 11:39
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Malatya’da uyuşturucuları pazarlarken yakalanan iki sokak satıcısı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışma sonucunda, uyuşturucuları pazarlarken iki zanlının üzerinden 890 gr uyuşturucu skunk maddesi,64 gr metamfetamin maddesi, 71 yeşil receteye tabi hap, 4 captagon hap, 37 adet kapsül halinde 34 gr sentetik kannabinoid maddesi ve ruhsatsız tabanca ve 63 adet mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak iki zanlının gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.
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