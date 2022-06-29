Son Dakika
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler kulplu beygirde Ferhat Arıcan, 14.000 puanla bronz madalya kazandı.
Uyuşturucudan hükümlü şahıs JASAT’dan kaçamadı
Uyuşturucu suçundan aranan ve 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.
MALATYA 29.06.2022, 17:34
Uyuşturucu suçundan aranan ve 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, “Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan aranan ve 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan M.Ç isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.