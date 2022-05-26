Üniversite öğrencilerine KADES bilgilendirmesi

Malatya polisi tarafından İnönü Üniversitesi kampüs yerleşkesinde bulunan kız öğrenci yurdu öğrencileri ile çalışanlarına, acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olan KADES ve “6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hakkında bilgilendirme yapıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, el broşürü dağıtımı yaparak KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı hakkında önemli bilgiler verdi. Ayrıca kız yurdu içerisine bilgilendirici afişler asıldı.

Malatya polisi tarafından, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusu hakkında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.