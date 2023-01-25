Tuvalimdeki Ezgiler Atölyesinde özel öğrencilere özel eğitim

Malatya’da engelli özel öğrenciler için açılan Tuvalimdeki Ezgiler Atölyesinden yararlanan öğrenci sayısı günden güne artıyor. Atölyeden 1,5 ayda 70 öğrenci yararlanmaya başladı.

Geçtiğimiz Aralık ayı başında açılışı yapılan Tuvalimdeki Ezgiler Atölyesinde Malatya genelinde faaliyet gösteren 5 özel eğitim uygulama okulundan 70 öğrenci görsel sanatlar ve müzik alanında çalışmalara katıldı.

Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve beraberindeki heyetin açılışını yaptığı Sanat Sokağında bulunan Bilim Sanat Merkezinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Tuvalimdeki Ezgiler Sanat Atölyesi’ne kayıt yaptıran öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor.

Atölyelerde bir program dahilinde özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, öğretmenleri ve velileri ile birlikte sanatsal çalışmalar yapabilecekleri müzik ve resim kurslarından yararlanıyor.