banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Turgut Özal Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanında çalışmalar yoğunlaştı

Malatya’nın Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesi’nde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Proje alanında incelemelerde bulundular.

MALATYA 12.11.2021, 15:48
Turgut Özal Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanında çalışmalar yoğunlaştı

Malatya’nın Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesi’nde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Proje alanında incelemelerde bulundular.

Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Malatya’da sağlam ve depreme dayanıklı konutlaşma alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM Şirketimizin gözetiminde yapımı devam eden Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanımızda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda ikinci bloğumuzun da temelini atacağız. Hava şartları elverdiği müddetçe çalışmalar aksamadan sürecektir. Belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptığı ilk kentsel dönüşüm projemiz olan buradaki dev yatırımımızı hak sahipleri ve diğer hemşerilerimizle buluşturup, bölgemizi prestij seviyesi yüksek bir projeyle daha değerli bir hüviyete ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm projeleriyle sağlam, depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını vurgulayan Çınar, “24 Ocak ve sonrasında yaşanan artçı depremlerde hasar gören, yıkılmaya yüz tutmuş buradaki binalarımızın yerine sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı konutlar ve yeni nesil sosyal yaşam alanları kazandıracağız. İç ve dış mimarisinin yanı sıra sosyal ve sportif mekanlarıyla göz dolduracak, Yeşilyurt’umuzun gelişim sürecine büyük değerler katacak özel bir yatırımı bölgemize kazandıracağız. İlk etapta yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması başlattık, şu anda inşaatı devam eden alanda toplamda 168 daire ve 10 işyerinin yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla bölgemizde başka bir örneği olmayan prestijli bir projeyi Yeşilyurt’umuz ile buluşturacağız. Bizlerde burayı sık sık ziyaret ederek incelemelerde bulunup düzenli ve planlı ilerleyen inşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinde fark oluşturan bir belediye olarak buradaki yeni projemizle bölgemize örneklik teşkil edecek güzel bir yatırımın altına imza atacağız. Hemşerilerimizin sağlıklı, düzenli, sağlam ve depreme dayanıklı konutlarda hayatını sürdürmesi noktasında yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çınar, Yakınca ve Melekbaba Mahallerinde yapımı devam eden Deprem Konutlarının yanı sıra Yeşilyurt İŞGEM’in müstakil konut projesi ve Yeşil Topsöğüt Konutlarıyla birlikte Yeşilyurt’a iki bine yakın nitelikli ve depreme dayanıklı konutların kazandırılacağını da sözlerine ekledi.

İnceleme programında, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan’da hazır bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6