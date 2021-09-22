Tüfenkci: "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız”

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi Tüfenkci, gündemi değerlendirirken, ”Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, gündeme dair yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Toplantısında yaptığı konuşmayla ve dik duruşuyla bir kez daha ne kadar önemli bir lider olduğunu herkese kanıtladığını söyledi.

Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak sorunlarına karşı yine dik bir duruş ve ders niteliği taşıyan bir konuşmayla dikkat çekmiştir. Cumhurbaşkanımızı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız inşallah" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız”

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmaya dair de açıklamada bulunarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz devam ediyor. Türkiye’miz güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Artık Batı’nın ve Amerika’nın güdümünde bir Türkiye yok. Vatandaşlarımızın geleceğini düşünen, kendi dış politikasını belirleyen ve enerji üstü konumuna gelen bir Türkiye var. Gencini, yaşlısını mağdur etmeyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yürüdüğü bu yolda asla yalnız bırakmayacağız. Bölgede kimin oyun kurduğunu görmemiz lazım, bizler figüran değiliz. Dünyanın nasıl yönetildiğini ve kimlerin çıkarı için ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Amerika’da açılan Türk Evi’nin taşıdığı vizyon ve misyon oldukça manidar. Türk Evi’nin bir katının Kıbras’a ayrılmadı da bu bakımdan önemli. Bu anlamda Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma bir manifesto niteliği taşıyordu. Sadece ülkesi için değil, dünyadaki tüm mazlumlar için endişelenen, dertlerine ortak olan bir lider olduğunu hepimize göstermiştir" diye konuştu.

"Malatya büyük yatırımlar aldı"

Milletvekili Tüfenkci, Malatya gündemi ve yatırımlara dair de konuşarak, "Hemşerilerimden istirham ediyorum, lütfen aşınızı olun. Bir daha kapanma yaşamamamız için aşı olmalıyız. Yerli aşımızın da üretime başlamasıyla birlikte inşallah daha güzel günler göreceğiz. Malatya yatırım ve hizmet alımında bölgesinde durumu iyi olan illerin başında geliyor. Sanayisi, eğitimi, ulaşımı, ekonomisi ve şehirleşmesiyle sürekli büyüyen, gelişen bir Malatya var. Bakanlığımız döneminde başlayarak, arkadaşlarımız ve milletvekillerimizle takibine yaptığımız, daha sonra nihayete erdirdiğimiz Lisanslı Depoculuk, Onkoloji Hastanesi, Kuzey Çevreyolu, Battalgazi Devlet Hastanesi, Turgut Özal Üniversitesi, Üniversite Sanayi işbirliğiyle yaptığımız üniversite kampüsü, kuşak yolları, Karaciğer Nakil Hastanesi, ilçe Hastaneleri, Vagon Onarım Fabrikası’nın Kızılay’a devri, Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü, Malatya Sanayisinin teşvik bölgesine alınması gibi konular başta olmak üzere birçok konuda önemli aşamalar kat ettik. İnşallah eksiklerimizi de hızlı bir şekilde gidereceğiz. Özellikle Tekstilkent Projeleri ile istihdama büyük bir kapı açılmış olacak" ifadelerine yer verdi.