Tüfenkci: “Ama altılı masalarla ama altılı masanın altındakilerle bir takımoyunlar oynanmaya çalışılıyor”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci yaptığı konuşmada, “Ama altılı masalarla ama altılı masanın altındakilerle Türkiye üzerinden bir takım oyunlar oynanmaya çalışılıyor” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Tüfenkci, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Burada gündeme dair konuşan Tüfenkci, dünyadaki ekonomik dalgalanmadan bahsetti. Tüfenkci, Türkiye’nin de bundan nasibini aldığını söyledi. Tüfenkci, "Birileri dünyayı görmezden gelerek Türkiye’de fiyat dalgalanmalarından bahisle özellikle ülkenin geleceğine ipotek koyma noktasında ciddi algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Ama altılı masalarla ama altılı masanın altındakilerle Türkiye üzerinden bir takım oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Kim ne oyun oynarsa oynasın ben inanıyorum ki Malatya’da, Battalgazi‘de bu oyunlar bozulacak. Allah’ın izniyle biz inanıyoruz ki 2023 seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyetin 100. yılında ülkemiz daha huzura kavuşarak, daha sağlam adımlarla dünyadaki yerini alarak yoluna devam edecek. Elbette ki hayat pahalılığını görüyoruz ve biliyoruz. Yine biliyoruz ki dün olduğu gibi bugün de yarın da bunların çözüm adresi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla bugün Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset üretmeye çalışan, o gitsin kim gelirse gelsin diyenlerin esasında Türkiye’nin geleceği noktasında kendi şahsi çıkarları dışında ülke için hiçbir çözüm üretmediğini maalesef ibretle görüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakının adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktaran Tüfenkci, "Cumhuriyetimizin 100. yılında da biz inanıyoruz ki bu ülke Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla yoluna devam edecek. Biz eser üretiyoruz, biz hizmet üretiyoruz. Gittiğimiz yerlerde eserlerimizi anlatıyoruz. Hizmetlerimizi anlatıyoruz eksik yönlerimizi de biliyoruz zayıf yönlerimizi de biliyoruz neler yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Biz gençlere inanıyoruz. Biz millete inanıyoruz biz sizlerin sağduyusuna inanıyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye sizin katkılarınızla bölgesinde Allahın izniyle lider olacak" dedi.

Türkiye’nin bölgede birçok sorunla mücadele ettiğini söyleyen Tüfenkci, "Bir yandan üzerimize Yunanistan’ı saldırmaya çalışıyorlar, bir yandan Suriye’deki terör örgütleri ile mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bir yandan yurtiçi terörü ile mücadele ederken bir yandan da ekonomik terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi verirken de bir yandan da Türkiye’yi büyütmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kayısının hak ettiği değeri aldığını söyleyen Tüfenkci, "Malatya’da lisanslı depolarımızın kurulmasından sonra kayısı hak ettiği değeri yakaladı. İnşallah daha da ileri götüreceğiz. Malatya’yı 6. bölge teşvikleri içerisine aldıktan sonra organize sanayide bir çok yatırımın hayata geçtiğini ve bir çoğunun inşa halinde olduğunu görüyoruz. Arıtma problemi vardı arıtma problemini çözdük. İnşaatı devam ediyor. Arıtmalarını yaptık böylelikle orada daha fazla yatırım yapılmasının önünü açtık. Gençlerimize daha çok iş bulalım daha çok aş bulalım, Türkiye’nin milli gelirini arttıralım, üretime dayalı bir kalkınmayı hedefleyelim üretimi de teşvik ederek Malatya’nın da bu pastadan pay almasını istiyorduk. Yine bunun yanında kuzey çevreyolumuzun 26 kilometresini hizmete açtık inşallah geri kalan kısmını da 2023’te belirlenen zaman dilimi içerisinde ulaşıma açarak Malatya’nın yıllardır kanayan yarasını da çözmüş olacağız. Malatya için atıl vaziyette bulunan vagon fabrikasını Kızılay Üretim Merkezi haline dönüştürerek hem Malatya’mızın hem de Türkiye’mizin önemli üretim üslerinden birisi haline getirdik. Orada lojistik merkezi de kurduğumuz zaman gümrük bölge müdürlükleri ile lojistik merkezi ile organize sanayi ile o bölgenin bir üretim üssü olmasını sağlamış olacağız. Kuşak yollarımızı bu sene bitireceğiz. Hem Kuzeyini hem Güneyini. Böylelikle Malatya’nın da trafik sorununu çözmüş oluruz. Bunun yanında Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaatı bitti. Önemli ölçüde kadroları oluşturuldu. İnşallah önümüzdeki haftalar içerisinde de resmi açılışını yapıp hasta kabullerini gerçekleştireceğiz. Böylelikle bu bölgemizin önemli bir sorunu da gidermiş oluyoruz. Yine alt yapıyla üst yapıyla belediyelerimiz gerçekten ciddi anlamda gayret gösteriyorlar ve bu gayretlerinin neticesinde Orduzu bölgesinin alt yapısı yeniden dizayn edildi. Altyapı sorunlarını da hallederek buraların gelişmesini ve dönüşmesini sağlayacağız" diye konuştu.

“Bölge Adliye Mahkemesi Malatya’nın ayrıca bir kazanımı"

Tüfenkci sözlerini şu şekilde özetle tamamladı: "Onkoloji Hastanesini mi anlatsak, ikinci üniversiteyi mi anlatsak, Teknoparkları mı anlatsak organize sanayi içerisinde bir kampüsü üniversiteye kazandırdığımızı mı anlatsak, her ilçeye bir entegre devlet hastanesi yaptığımızı mı anlatsak, 13 ilçenin 13’üne de arıtma tesisini yaptığımızı mı anlatsak yani nereden bakarsanız bakın AK Partinin hizmetlerini ve eserlerini görüyoruz. Kuzeye doğru gitseniz oradaki tünelleri duble yolları görürsünüz. Yine Elazığ’a doğru gitseniz Kömürhan Köprüsü’nü görürsünüz. Doğuya da Batıya da Kuzeye de Güneye de gitseniz tamamında AK Partinin hizmetini görürsünüz. Yeni bir havaalanı binası yapıyoruz. Buda 350-400 milyonluk bir yatırım bittiğinde Malatya’nın bir ihtiyacını daha gidermiş olacağız. Malatya’ya yakın zamanda Bölge Adliye Mahkemesi’ni kazandırdık Eylül- Ekim gibi açılacak. İnşallah Elazığ’ı Adıyaman’ı Kahramanmaraş’ı Tunceli’yi buraya bağladık. Artık Malatyalılar daha önce davalarda Adana’ya gidiyorlardı şimdi ise oradakiler Malatya’ya gelecekler, bu Malatya’nın ayrıca bir kazanımı."