TÜBİTAK yarışlarında Malatya’dan bir proje ikinci oldu

TÜBİTAK 52. lise öğrencileri araştırma projeleri final yarışması sonuçlanırken Malatya’dan bir proje Türkiye ikincisi oldu. Başka bir proje ise teşvik ödülü aldı.

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi. Bu yıl, yarışmaya Türkiye genelinden 2 bin 615 farklı okuldan 11 bin 251 kız ve 7 bin 858 erkek öğrenci olmak üzere toplam 19 bin 109 öğrencinin hazırladığı 14 bin 10 proje başvurusu yapıldı.

Proje başvurularının ön değerlendirmeleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapıldı. Ön değerlendirmeyi geçen 2 bin 160 projenin sahibi öğrenciler, 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında bölge yarışmalarına katıldı. Bölge değerlendirmeleri sonucunda finalist olarak belirlenen 240 proje, 1-3 Haziran 2021 tarihleri arasında final değerlendirmesine katıldı. Bu yıl final yarışmasına 52 ilde bulunan 182 farklı okuldan toplam 383 projenin sahibi öğrenci katıldı. Final yarışmasına katılan 240 projeden 12’si birincilik, 24’ü ikincilik, 36’sı üçüncülük ve 36’sı teşvik olmak üzere toplam 108 projenin sahibi öğrenci ödül kazandı.

Malatya’dan bir proje Türkiye ikincisi oldu

Malatya’dan ise 12 alanda 146 proje başvurusu yapıldı. Bunlardan 31 proje bölge sergisine katıldı. Bölge sergisinde 5 proje bölge birincisi olarak finalde yarışma hakkını elde etti. Malatya’dan 5 proje final yarışmasına katılarak, bunlardan 2 proje derece yaptı.

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nden danışmanlığını Savaş Zafer Güler’in yaptığı öğrencilerden Feridun Balaban’ın hazırladığı proje Kimya alanında Türkiye ikincisi, yine Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nden danışmanlığını Arzu Bozdağ Tulum’un yaptığı öğrencilerden Ege Atakan Yapa ve Ahmet Turan Zarıç’ın hazırladığı proje ise Değerler Eğitimi alanında teşvik ödülü aldı.