Trafiğin yoğun olduğu Akpınar Meydanı yeniden düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın en işlek bölgelerinden ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Akpınar Meydanı’nda düzenleme çalışmaları yaparak yaşanan trafik yoğunluğu sorununu çözüme kavuşturdu. Akpınar’da, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Trafik Yön Çalışmaları, Yol ve Altapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından ise asfalt ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirildi.

Akpınar Meydanı’nda yaşanan trafik sıkışıklığı sadece 1 hafta gibi süren çalışmalarla kısa bir sürede ortadan kaldırıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Aslantepe Caddesi, Şehit İ. Ahmet Sarıoğlu Sokak, İyiliksever Sokak, Dışbudak Sokak ve M. Oral Sokak’da trafik yön çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Şehit İ. Ahmet Sarıoğlu Sokak ve Aslantepe Caddesi ile Barbaros Sokak kesişimine kadar Atatürk Caddesi-Buhara Caddesi istikametinde tek yön olarak düzenlendi. İyiliksever Sokak ise Buhara Caddesi-Atatürk Caddesi istikametinde ve iki caddeyi bağlayacak şekilde tek yön şeklinde ulaşıma açıldı. Ayrıca Akpınar Meydanı’ndan İyiliksever Sokağa bağlantı oluşturularak, Dışbudak Sokak, Cezmi Kartay Caddesi-Buhara Caddesi istikametinde tek yön, M. Oral Sokak ise Şehit İ. Ahmet Sarıoğlu Sokak istikametinde tek yön olarak düzenlendi.

“Malatya’nın her noktasında ulaşım sorunlarını çözüyoruz”

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada, “Asfalt, kaldırım ve yön düzenleme çalışmalarının yapıldığı Akpınar Meydanı’ndaki çalışmalar çok kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Akpınar Meydanı tek gidişi olan dönüşü olmayan bir akstı. Malatya’nın en yoğun olan bölgelerinden biri de Akpınar Meydanı idi. Gidişin olduğu, dönüşün olmadığı alanda hem araç hem de yaya trafiği açısından yoğunluk oluşuyordu. Özellikle kapalı aksın açılarak ana caddeye bağlanması ve tek olan yolunda çevreyoluna bağlanması hem yaya hem de araç trafiği açısından belirli bir rahatlama getirmiştir. Malatya’nın birincil problemi olan ulaşım ve trafik özellikle Anayurt Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı ve ana artele bağlanan aksların genişletilmesiyle çift gidiş ve geliş yapılmasıyla Malatya’da ki trafik yoğunluğunu belli bir ölçüde aşağıya çekti. Eskiye göre değerlendirme yapıldığında şuandaki yoğunluk yüzde 40-45 oranında düştü” dedi.

Güney ve Kuzey Kuşak Yolu, Kuzey Çevre Yolu, Danişmend Gazi Bulvarı’yla Malatya’nın trafik sorununun ortadan kalkacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Malatya’nın özellikle hareketli araç trafiği açısından çok rahat bir duruma erişeceğini ifade etmek istiyorum. Akpınar Meydanı’nda özellikle araç kullanan vatandaşlarımızın yaya vatandaşlarımızın kullandığı kaldırımları işgal etmemeleri ve yaya haklarına saygılı olmalarını bekliyoruz. Akpınar Meydanı içerisinde bulunan duba ve beton bariyerleri kaldırdık. Artık modern anlamda, medeni bir ülkede zorunlu bariyerlerle insanların zorla kurala uymasını sağlamak doğru bir yaklaşım değildir. Onun için biz özellikle bundan sonra kaldırıma araçların çıkmaması için konulan bariyerlerin bundan sonra hiçbir aksta kullanılmaması konusunda ilgili arkadaşlarımızla görüşerek mutabık kaldık. Akpınar Meydanı’nda da kaldırdık ve yeni yapılan yollarda bunların hepsini kaldırıyoruz. Artık medeni bir memlekette bu tür zorlamaların değil kuralların kendiliğinden sürücüler ve yayalar tarafından uyulmasının gerektiği bir yapı formatının olması gerektiğine inanıyoruz. Malatya halkıda bu konuda centilmendir ve kurallara uyma noktasında azami titizliği ve özeni göstereceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.