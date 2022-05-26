Tıbbi bilmeceler yarışmasının birincisi Malatya’dan

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Tıbbi Bilmeceler Yarışmasının birincisi Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Harun Karabiber oldu.

Tıbbi bilmece sayısını arttırmak, bu konuda kitap çıkarmak ve tıp eğitimine yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 18 ayrı Tıp Fakültesi öğrencisi katılım sağladı.

Tıbbi Bilmeceler Yarışmasının birincisi Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Harun Karabiber olurken, ikinciliği Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Melike Ozan, üçüncülüğü de Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Muhammed Adıgüzel elde etti.

Katılan öğrencilerin tıpla ilgili en az beş farklı bilmece hazırladığı yarışmada birinciye, bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL para ödülü verildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın, yarışmanın birincisi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Harun Karabiber’i makamında kabul edip hediye vereceği de öğrenildi.