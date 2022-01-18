Telefon dolandırıcılarına operasyon

Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 9 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi, dolandıran 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan18’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 9 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi 6 milyon 600 bin lira dolandıran zanlıların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Üç aylık teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen 2’si Malatya’da olmak üzere 28 kişiye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 zanlıdan 18’i emniyet deki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.