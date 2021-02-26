Soy kütüğü projesi ile sürü kalitesi artırılıyor

Malatya’da Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hayata geçirilen ‘Soy kütüğü’ projesi ile kentteki sürü kalitesinin arttırılması planlanıyor. Proje kapsamında 2021 yılındaki yeni doğan yavrulara da kayıtlarının yapılması adına küpeleri yetiştiricilere dağıtıldı.

Birlik binasında gerçekleşen proje toplantısında Soy kütüğü projesi kapsamındaki işletmeler ile ilgili hayvan küpelerinin güncellemeleri, hastalıklar, yeni teşvik, destekler ve sıkıntılar da ele alındı. Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, buradaki amaçlarının sürü kalitesinin artırılması olduğunu ifade etti. Şuanda ilçelerde gönüllülük esasına göre projeyi yürüttüklerini belirten Akın, “İnşallah ileriki süreçlerde Soy Kütüğü çalışması ile ilgili hem hayvan sayısı hem üye yetiştirici sayısı arttırılacaktır. Bugün hayvan yetişicilerimizin yeni doğumlarda kuzulara doğum küpesi takılması için gerekli bilgilendirmeler yapılacak” dedi.

Soy Kütüğü projesi ile hem hayvan sayısını hem de kalitenin arttırılmasını amaçladıklarını kaydeden Akın, “Proje ile et, süt ve yavru verimini nasıl arttırabiliriz bunu hedefliyoruz. Soy kütüğü projesinin de asıl amacı budur. Projede gönüllü olarak çalışan yetiştiricilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Akın’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Ziraat Yüksek Mühendisi Emre Elçi ise teknik detaylar hakkında yetiştiricilere bilgiler verdi. Proje ile sürü ve işletme kalitesinin arttığının ilerine görüleceğini belirterek bunda yetiştiricilerin de büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden programın sonunda ise yetiştiricilere broşür, maske, el kitapçığı, dergi ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.