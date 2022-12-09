"Şiddete Hayır" projesinde yabancı emektarlara sertifika

Yurt dışından Malatya’ya gelen "Şiddete Hayır" konulu proje ortakları eğitimcilere sertifikaları takdim edildi.

Malatya Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yürütülen "Şiddete Hayır" konulu Erasmus+ Ka201 final toplantısı çerçevesinde, Portekiz, İspanya, Fransa ve Bulgaristan’dan Malatya’ya gelen proje ortakları eğitimcileri makamında kabul ederek katılım sertifikalarını takdim etti.

Farklı ülkelerden gelen proje ortaklarını Malatya’da misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Özdemir, projenin konusunun çok önemli olduğunu, farklı ülkelerin bu ortak problem karşısında birlikte hareket etmesinin soruna çözüm bulmada etkili olacağını ifade etti.