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Sıcaklardan bunalan vatandaşlar Beydağı Tabiat Parkına akın etti

Malatya’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Beydağı Tabiat Parkına akın etti.

MALATYA 12.08.2022, 18:13
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar Beydağı Tabiat Parkına akın etti

Malatya’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Beydağı Tabiat Parkına akın etti.

Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi Belediyesi yerleşkesi içerisinde yer alan Beydağı Tabiat Parkı, hava sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlar Beydağı Tabiat Parkı’na akın etti. Sosyal tesislerden, kafeteryalara kadar birçok merkezin bulunduğu park, vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Tabiat Parkının, ailecek gelebilecekleri ferah ortamın olduğunu dile getiren vatandaşlar ise sıcaklardan bunaldıklarını ve şehir kalabalığından uzak, doğa ile içi içe olduklarını ve parkta ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü ürünün mevcut olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, parkın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

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