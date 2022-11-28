Sertifikasız ve kaçak fidan satışına izin yok

Malatya’da, etiketsiz, sertifikasız ve pasaportsuz fide ve fidan satışı konusunda sıkı kontroller yapılıyor.

Etiketsiz, sertifikasız ve pasaportsuz fide ve fidan satışı yapılmaması için fidan kontrolleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. S.S. Malatya Meyve Fidanı ve Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, S.S. Malatya Meyve Fidanı ve Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri ve teknik personeller katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, etiketsiz, sertifikasız ve pasaportsuz fide ve fidan satışında hastalık olduğuna dikkat çekti. Karaca, "Açıkta, yetkisiz kişilerden, etiketsiz, sertifikasız, pasaportsuz fide fidan satın aldığında birçok sorunla karşılaşabilmekte, hastalık ve zararlılara rastlanabilmekte, topraklarımıza bulaşarak, çözümü zor ve zaman alan sorunlara da sebep olmaktadır. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarının fidan satış noktalarında meyve fidanı üreticilerinin pazarladıkları fidanlarla ilgili kontrolleri sürekli yapılmaktadır. Kaçak satış yapan kişilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bildirilmesini istiyoruz" dedi.