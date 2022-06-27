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Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor

Malatya’da serinlemek isteyenler için Açık Olimpik Yüzme Havuzu yaz dönemi açılışı 28 Haziran’da gerçekleştirilecek.

MALATYA 27.06.2022, 17:51
Serinlemek isteyenlere havuz hizmete açılıyor

Malatya’da serinlemek isteyenler için Açık Olimpik Yüzme Havuzu yaz dönemi açılışı 28 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Orduzu Pınarbaşındaki Açık Olimpik Yüzme Havuzu 28 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00 da hizmete açılıyor. Haftanın altı günü hizmet verecek olan Açık Olimpik Yüzme Havuzu giriş ücreti sivil 30 TL, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Özel kulüp ve halka hizmet verecek olan Açık Olimpik Yüzme Havuzu programı hakkında ayrıntılı bilgi, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebilecek.

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