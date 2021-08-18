Şehit annesine müdire şefkati

Malatya’nın Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok programlı Anadolu Lisesi Müdiresi Semra Atalmış, müdirelik yaptığı okula ismi verilen şehidin annesini ziyaret ederek ilgi gösterdi.

Şehit Tuncay Göksu Çok programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sedat Yeşilyurt ile birlikte Arguvan İlçesi Yukarısülmenli Mahallesi’nde oturan Şehit Er Tuncay Göksu’nun annesi Fatma Göksu’yu evinde ziyaret eden okul müdiresi Semra Atalmış, şehit annesi Fatma Göksu ile bir süre sohbet etti.

Millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden müdire Atalmış, "Şehitlerimizin geride bıraktıkları bizlere birer emanettir. Bu emanetlere her zaman sahip çıkacağız. Dertlerinizi dinlemek, sizlerin yanında olmak bizim görevimizdir. Canından kıymetli evladını, yine canından kıymetli vatanına hediye eden siz şehit ailelerimizi ve vatan müdafaası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Devletimizin kapıları sizlere her zaman açıktır" dedi.