Sanatçı Latif Doğan’dan annesi adına taziye evi

Sanatçı Latif Doğan, vefat eden annesi Ayşe Doğan adına Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde taziye evi yaptırdı.

Sanatçı Latif Doğan, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan adına Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde yaptırdığı taziye evi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Doğan ailesinin finanse ettiği Ayşe Doğan Taziye Evi’nin çevre düzenlemesi ve yer tahsisi de Doğanşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Umut Yalçın, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan sanatı Latif Doğan, annesi Ayşe Doğan’ın adına yaptırdığı taziye evinin yapımında kendisine destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. 5 çocuklu bir ailenin ferdi olduğunu ve annesinin kendilerini imkansızlıklar içerisinde büyüttüğünü ifade ederek, “Buranın inşaatını annem hayattayken görme imkanı oldu ancak açılışına ömrü yetmedi. Bizler ona layık birer evlat olmak için böyle bir hayır işine giriştik. Besni’de de okul yaptırdığımızda o dönemin kaymakamı şuan Malatya Valimiz Hulusi Şahin bizlere çok destek oldu. Bugün de bizleri yalnız bırakmadı kendisine teşekkür ediyorum. Yine taziye evimizin hayata geçirilmesi noktasında belediye olarak bizlere her zaman destek veren Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt beye de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte Ayşe Doğan Taziye Evi hizmete açıldı.