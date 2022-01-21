Sağlıkçılardan duygulandıran paylaşım

Kar ve tipi nedeniyle özellikle kırsal mahallelerde hastalara ulaşmada sıkıntı yaşayan sağlıkçılar, fedakarca görev yapıyor.

Malatya’nın Pütürge İlçesi Acil Sağlık İstasyonunda görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Arzu Şenol, hastalara ulaşmak için kendilerine yardımcı olup yol açan görevlilere teşekkür etti. Şenol, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yer yer bir metreyi geçen kar ve aşırı savruntudan dolayı yollarımız kapandı. 9 hastamız paletli ambulansla tedavi altına alınıp nakilleri sağlandı. Bizlere destek veren karayolları, belediye ekiplerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Malatya 112 ekipleri ve mesai arkadaşlarıma emek ve çabaları için minnet duyuyor, ekip ve ailem oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya 112 Komuta Merkezi tarafından da acil sağlık görevlisi Şenol’a motivasyonda bulunulup, “Pütürge 1 Nolu ASHİ adına duygularını dile getiren sorumlu ATT Arzu Şenol ve istasyon personelleri. Hastalara umutsuzluğu yaşatmadığınız için bizler size teşekkür ederiz” paylaşımı yapıldı.