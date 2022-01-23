Sadıkoğlu: “Kısıtlama OSB’lerden başlamamalı”

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yaşanan elektrik kesintileri hakkında değerlendirme yaptı.

Organize Sanayi Bölgelerinde 72 saat sürecek elektrik kısıtlamasına ilişkin değerlendirme yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kısıtlamanın sanayimize yansıtılması yerine farklı çözüm yolları bulunması üretimde aksamaları en aza indirecektir” dedi.

“Cezai müeyyideler ve müşteri kaybı yaşatacaktır”

Sanayicilerin mevcut ekonomik zorluklarla birlikte şimdi de elektrik kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “OSB’lerimiz için getirilen 3 günlük elektrik kısıtlaması, mevcut ekonomik zorluklar içerisinde stoktan ziyade siparişlerini yetiştirmeye çalışan sanayi kuruluşlarımız ve ülke ekonomisi için büyük kayıplar yaşatacaktır. Enerjideki maliyet artışları karşısında büyük fedakârlık gösteren sanayicimiz 72 saatlik elektrik kesintisi ile üretimini durdurmak zorunda kalacak, özellikle ihracata çalışan firmalarımız taahhüt ettikleri işleri yetiştirememesi sonucunda sözleşmeleri gereği cezai müeyyidelere çarptırılacak ve müşteri kaybı yaşayacaktır. İhracat ve üretimin bu denli ivme kazandığı bir dönemde gelen kısıtlama kararının ekonomiye ve sanayi üretimine ciddi olumsuz yansımaları olacağı açıktır. Enerji kısıtlamalarının sanayimize yansıtılması yerine farklı çözüm yolları bulunması sanayimiz, ihracatımız ve ülke ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. İhracata dayalı büyümeye odaklandığımız böylesi bir dönemde ekonomimizin geleceği için sanayi çarklarını hızlandırmak hepimizin önceliğidir. Bu amaçla Malatyalı sanayiciler olarak büyük bir özveriyle çalışıyor, üretim ve istihdama devam ediyoruz. Temennimiz, hasar büyümeden üretimin daha fazla kesintiye uğramadan bu problemin çözülmesi yönündedir” dedi.