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Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bayram mesajında, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliği vesile olmasını temenni etti.

MALATYA 19.07.2021, 16:28
Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı
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Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bayram mesajında, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliği vesile olmasını temenni etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurban Bayramı’nın milletin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını dilediğini vurgulayan Rektör Kızılay, “Mübarek Kurban Bayramı’nın milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diler; akademik ve idari personelimizin, sevgili öğrencilerimizin ve aziz milletimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerine yer verdi.
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