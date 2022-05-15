banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Domotex Turkey kapılarını açtı
Domotex Turkey kapılarını açtı
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi

Rektör Kızılay’dan ‘kendinizi iyi yetiştirin’ önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Türkiye Hemşireler Derneği Malatya Şubesi işbirliği ile 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası programı düzenlendi. Hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapıldığı programa Hemşireler Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş konuşmacı olarak katıldı.

MALATYA 15.05.2022, 13:35
Rektör Kızılay’dan ‘kendinizi iyi yetiştirin’ önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Türkiye Hemşireler Derneği Malatya Şubesi işbirliği ile 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası programı düzenlendi. Hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapıldığı programa Hemşireler Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş konuşmacı olarak katıldı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Naci Şavata, Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Zafer Kırçuval, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, TÖTM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan TÖTM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, günümüzde hemşirelik mesleğinin uygulama ve teorinin dışında güçlü aritmetik ve beceriler ile birlikte iyi ve etkin bir iletişim kurabilme yeteneğini de bünyesinde barındırması gerektiğini vurguladı. Kılıç, hemşireliğin hem Türkiye hem de dünya için vazgeçilmez ve en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden biri olduğunu ifade ederek, “Hemşirelik ve tüm sağlık çalışanları salgın boyunca çok acı ve zorluk çekmiştir, çok fazla virüse maruz kalmış olmakla birlikte sağlıkta şiddet, iş yükünün artması gibi zor süreçler yaşamıştır. Bu zor süreçte hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle ve şükranla anıyorum. Hala bitirmeye çalıştığımız bu süreç hepimiz için zorluklar meydana getirmiş olmakla birlikte mesleki anlamda gözlem yapma, çözüm bulma gibi tespitleri de mesleğimize kazandırmıştır” dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz ise, hemşirelik mesleğinin insanların yüreğine dokunabilmek ve insanların en zor zamanlarında yanlarında birilerinin olduğunu bilmelerini sağlamak olduğuna dikkat çekti.

TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da Hemşirelik Haftası’nın tarihçesinden bahsederek konuşmasına başladı. Başkıran, “Hemşire, dediğimiz zaman aslında hoşgörü, sevgi ve sadakatin dışında bütün insanlığa dil, din, ırk gözetmeksizin hepsine eşit şartlarda davranan bir bireyden bahsediyoruz. Hemşirelik, kutsal bir meslektir. Covid-19 sürecinde göstermiş oldukları başarı, sevgi ve şefkatin yanında vefat eden bütün hemşire arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir cerrah olarak hemşire arkadaşımın ameliyatta bize ne kadar yardımcı olduğunu, hemşire olmadan hiçbir şeklide operasyon yapamayacağımızı çok iyi biliyorum. Dolayısıyla 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz ise sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunu hemşirelerin oluşturduğunu ifade etti. Aylaz, hemşireliğe yapılan yatırımın, insanlığa yapılan yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de hemşirelik eğitiminin lisans programında verilmekte olduğunu hatırlatan Aylaz, Türkiye’de toplam 16 Hemşirelik Fakültesi bulunduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi hakkında bilgi veren Aylaz, “İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda örgün öğrenci sayımız 1264’tür. Önümüzdeki yıllarda öncelikli olarak Hemşirelik Fakültemizin eğitimde akreditasyon sürecini tamamlamak ve İngilizce hemşirelik bölümünü açmak temel hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Rektör Kızılay’dan ‘kendinizi iyi yetiştirin’ önerisi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hemşirelik mesleğinin insanı tedavi eden, bakım yapan bir sanat, bir bilim olduğunu vurgulayarak, “Hemşirelik Haftası vesilesiyle hemşirelerimizin ne kadar önemli bir meslek icra ettiklerinin tüm ülkemizde hatta dünyada farkındalık oluşturmasından çok mutluluk duyuyorum. Sevgili öğrenciler sizler de mutlaka şehirde, üniversitemizde sizi ilgilendiren bu hafta ile ilgili programa katılın. İyi yetişin, yetkin olun, uygulamada kendinizi iyi yetiştirin. Sağlık bir ekip işi, bütün sağlık mensuplarıyla iyi bir iletişim kurun” şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, “ Hemşireler, Öncü Bir Ses- Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklarına Saygı Gösteren” isimli bir seminer verdi.

Özbaş, Türkiye Hemşireler Derneği’nin (THD) şu anki konumu hakkında bilgi vererek, “Pandemi şunu gösterdi, en gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi gerçekten alarm vermeye başladı ve sağlık hizmetleri hastalık konusuna odaklandığı sürece ikinci ve üçüncü basamak hizmetler konusunda bir süreç yaşamaya devam edeceğiz. Sağlık hizmetlerinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yaşadığımız çevreye bakarak, görerek ne olup bittiği analiz etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Program, Aylaz’ın, Özbaş’a çiçek takdimi ardından son buldu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 36 35
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık