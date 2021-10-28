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Rektör Karabulut’tan 29 Ekim mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

MALATYA 28.10.2021, 12:08
Rektör Karabulut’tan 29 Ekim mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Tarihe altın harflerle kazınan Kurtuluş Savaşı’nı kazandığımız ve ecdadımızın bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98. yıldönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. Nice zor zamanların üstesinden millet olma bilinci ile gelen, en kötü koşullarda bile ırk, din, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin birbirine sımsıkı sarılan bu millet, Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için de dün olduğu gibi bugünde var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bugün bilgiyi ürüne, Ar-Ge’yi yüksek teknolojiye dönüştürerek, her anlamda bağımsız ve lider bir ülke olma yolunda ilerleme iradesini güçlü bir şekilde gösteriyoruz. Geçmişe olan vefamız gelecek nesillere olan borcumuz, bizi daha çok çalışmaya ve daha da kararlı olmaya zorlamaktadır. Ülkemiz, kadim tarihi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam etmektedir. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaştığımız bugünlerde, bizler de vatan sevgisiyle dolu, nitelikli, ülkesinin gelişiminde ve yükselmesinde aktif rol alacak bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Her türlü yokluk ve imkânsızlıklar içerisinde bile yek vücut olarak bu toprakları vatan kılan milletimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına da aynı azim ve kararlılıkla, çok çalışarak, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak ulaşacaktır. Bir kez daha ülkemizin köklü tarihi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma fikri üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizin 98’inci yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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