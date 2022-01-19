Pütürge’de yaban hayvanları unutulmadı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları unutulmadı.

Pütürge Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ilçenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacı ile doğaya ot, buğday ve ekmek bırakıldı.

Pütürge Belediye Başkan yardımcı Mehmet Koçak, yaptığı açıklamada hayvanları yemleme konusunda katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Kış mevsimi koşullarında beslenme imkanı bulunmayan sahipsiz, güçten düşmüş ve doğada bulunan hayvanların beslenmesi için yaşam alanlarının tespit edilerek düzenli olarak yemlenmesi faaliyetine katkı sağlıyoruz. Bizlere destek olan Kaymakamımız Batuhan Taşgın’a, bu çalışmayı organize eden ve katkı sunan Belediye Başkanımız Mikail Sülük’e, Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Malatya İl Müdürü ile personeline ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.