Pastacılık kursunda farklı ve yeni tarifler gün yüzüne çıkıyor

Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursuna yoğun ilgi gösteren bayan kursiyerlere pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarıyla ilgili alanında deneyimli ustalar ve şefler tarafından bilgiler veriliyor.

Türk yemek kültüründe özel bir yeri bulunan tatlı ve pasta çeşitleri, Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde açılan pastacılık kursunda gün yüzüne çıkıyor. Alanında deneyimli ustalar ve şefler tarafından üç aylık eğitime tabi tutulan kursiyerlere tatlı ve tuzlu pastalar, kurabiyeler, kekler, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, pasta malzemeleri ve yaş pasta yapımı, butik kurabiye yapımını gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla daha fazla sosyalleşebilme olanağı buluyorlar.

Birbirinden farklı ve yeni pasta tariflerini öğrenen kursiyerler, yeteneklerini geliştirip yeni tarifler öğrenirken, meslek sahibi olma yolunda kalıcı adımlar atıyorlar. Sohbetlerin yapılıp tecrübelerin paylaşıldığı kurs ortamında pasta ve tatlı yapımındaki püf noktaları öğrenen kursiyerler, kendilerine bu imkanı sağlayan Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkürlerini sundular.

Aile sıcaklığının olduğu pastacılık kursuna katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden kursiyer Dilek Köklü, “Üç aydır kursa geliyorum, çok önemli ve değerli bilgiler öğrendim. Bizlere iş imkanının sağlanması içinde sertifikalarımızı alacağız. Renkli, neşeli ve ev ortamından farksız bir ortamda pasta yapımı üzerine uygulamalı eğitimler aldık. Pasta yapmayı hepimiz biliyoruz ama burada püf noktalar öğreniyoruz. Evdeki çok farklı malzemeleri nasıl değerlendirebileceğimizi öğreniyoruz. Kurs sayesinde çok farklı çeşitlerin olduğunu öğrendik. Meslek sahibi olmak, sağlıklı ve temiz ürünler üretmek, kendi elinizle ve bilginizle güzel pastalar ve tatlılar yapmak gerçekten çok önemli, burada olmaktan çok muyluyum” şeklinde konuştu.

Emel Demir isimli bir kursiyer de üç aylık kurs ortamında pasta yapımı üzerine çok değerli bilgiler öğrendiğini dile getirip, “Hocamız bizlere her gün yeni tarifler üzerine çok güzel bilgiler paylaşıyor. Kursa katılmaktan çok mutlu oldum. Çocuklarımıza daha sağlıklı besinler sunmak adına çok kıymetli bilgiler öğreniyoruz. Bu imkanları bize sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a, bilgilerini bizlerle paylaşan koordinatörümüze ve diğer ilgili ekiplere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlere pasta ve tatlı yapımındaki püf noktaları tüm detaylarıyla paylaştıklarını aktaran kurs öğretmeni Emine Yabıslıel ise, “10 yıldır bu sektörün içerisindeyim, hem evimde hem de kafeteryalarda ve restoranlarda pasta ve tatlı yapıyorum. Bu işi severek gönülden yapıyorum. Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursunda uzun zamandır edindiğim tecrübelerimi kursiyerlerimizle paylaşıyorum. Üç aylık kurs sürecinde pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işleri hakkında uygulamalı eğitimler veriyoruz. Ev hanımlarının meslek sahibi olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Günde iki çeşit farklı pastalar yapıyoruz, kursiyerlerimiz çok gayretli ve istekliler. Burada kursiyerlerimize pastanın inceliklerini ve püf noktalarını öğretiyoruz. Çok keyifli bir ortamımız var, bir yandan sohbet yapıyoruz diğer taraftan pasta yaparak aile sıcaklığında bir kurs ortamı oluşturduk. Bu kursları bitirenler meslek sahibi olurken özgüvenleri de artmış olacak. Bayanları kalkındırmak, güçlendirmek ve iş sahibi olmaları için her türlü imkânı ve desteği sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.