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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Malatya’da şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

MALATYA 26.06.2022, 21:02
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Malatya’da şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu üzeri meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dedeköy Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan B.D. yönetimindeki 44 AH 359 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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