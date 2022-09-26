Örnekköy’de yollar örnek oluyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafı yeni yatırımlarla daha cazip hale gelirken, Cumhuriyet Örnekköy mahallemizin de yaşam seviyesini yükselten yatırımlarımızı teker teker hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleriyle birlikte Cumhuriyet Örnekköy mahallesini ziyaret ederek, mahallede gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyip, mahalleye yapılacak yeni hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin taleplerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ileten Cumhuriyet Örnekköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla mahallenin eksikliklerinin giderildiğini ifade ederken, mahalleye gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt’un tüm mahalleleri gibi Cumhuriyet Örnekköy mahallesini de kaliteli ve güçlü yatırımlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, aşırı kullanım ve yağışlardan dolayı bozulan ve yıpranan mahallemizin merkez yollarını temiz, düzenli ve konforlu hale getirmek için tadilat çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Burada yaşayan hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı ara bağlantı yollarının düzenlenmesi için yapılan çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Mahallemizin kilit taşı ve perde duvar gibi eksikliklerini gidermek için de gereken çalışmaları hemen başlatacağız, bununla birlikte mahallemizdeki gençlerimize yönelik halı saha projemizi de gerçeğe dönüştürmek için ön hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah bu mahallemizi de güzel ve modern bir spor tesisiyle buluşturup, gençlerimizin güzel bir alanda spor yapmalarına fırsat sunacağız. Mahallemizde ki Cem Evi ve Camimizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz ayrıca bölgemizin ihtiyaç duyduğu yeni bir sosyal yaşam alan içinde elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyet Örnekköy’ün eksikliklerini teker teker giderip, buranın yaşam kalitesini artıracağız. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi buranında sağlıklı ve planlı gelişimi noktasında titiz bir çalışma yürütüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize çalışmalar sırasında desteklerini esirgemeyen Cem Evi Dernek Başkanımıza, Mahalle Muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’umuzun tüm bölgelerini kalkındırmak ve güzel yatırımlarla buluşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.