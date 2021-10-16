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Öğrencilerin seramik çalışmaları sergilendi

“Sanatla Güçlenir Bağlarımız“ projesine Malatya’da 10 okuldan 80 öğrenci katılarak üç hafta boyunca çalışmalarda yer aldılar.

MALATYA 16.10.2021, 15:06
Öğrencilerin seramik çalışmaları sergilendi

“Sanatla Güçlenir Bağlarımız“ projesine Malatya’da 10 okuldan 80 öğrenci katılarak üç hafta boyunca çalışmalarda yer aldılar.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Piktes Projesi kapsamında düzenlediği "Sanatla Güçlenir Bağlarımız" temalı seramik atölyesinin kapanış programı yapıldı. Öğrencilerin birlikte yaptığı seramik çalışmaları Malatya Sanat Sokağı’nda düzenlenen sergi ile halkın beğenisine sunuldu. Seramik sergisine Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler, çalışmalarda yaşadıkları heyecanı ve süreç sonunda ortaya çıkan ürünlerle hissettikleri olumlu duyguları paylaştılar. Çalışmalarda öğretmenler, öğrencilerin entegrasyonuna destek sunan çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletirken, yeni çalışmaların kaynaşma ve birlikteliğe katkı sunacağına değindiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da okulların açılmasıyla birlikte çalışmaların etkili bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaların okul iklimine olumlu yansıdığını ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

“Sanatla Güçlenir Bağlarımız“ projesine Malatya’da bulunan 10 okuldan 80 öğrenci katılarak üç hafta boyunca çalışmalarda yer aldılar.

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