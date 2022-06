Muhtarlardan Başkan Gürkan’a hastane teşekkürü

Battalgazi Devlet Hastanesinin acil ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlaması nedeniyle, hastaneye ziyarette bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bölge muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar büyük ilgi göstererek teşekkür etti.

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin acil ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlamasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hastanenin bölge halkına ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Gürkan, “Battalgazi Devlet Hastanemiz hasta kabullerine başladı. Şehrimizin doğusunda bir hastane, batısında bir devlet hastanesinin olması hem şehir insanlarının erişimi ve ulaşımı açısından hem de adli vakalarla ilgili husumetlerin artırılmaması açısından önemli bir yatırım hamlesiydi ve bu gerçekleşti. Bu anlamda hastanenin yatırım sürecini, bizim üzerimizde de devlet nezdinde de uzun süreci takip ettik. Yaşanan süreç içerisinde mevcut devlet hastanesi arsası TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ tarafından da burada konut veya rezidans şeklinde değerlendirilmesi gündemdeydi. O dönemde Battalgazi Belediye Başkanı iken bu alanın mutlaka hastane olması gerektiği konusunda ısrarcı olduk ve yoğun girişimlerde bulunduk.

“İhale edildikten 2 yıl sonra da hasta kabullerine başladı”

Yaptığımız olumlu girişimler neticesinde o dönemin bakanları ve özellikle dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bakanımızın gayretleri sonucunda bu alan tekrar Devlet Hastanesi yapılmak üzere devri gerçekleştirildi. Akabinde de Şimdiki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bir an evvel ihaleye çıkarılması ve finansmanı kesilmeyecek şekilde bir finansman kaynağıyla buranın ihale edilmesi sağlandı. İhale edildikten 2 yıl sonra da hasta kabullerine başladı” ifadelerini kullandı.

“ Hastanenin, buraya yapılması birçok gelişmeyi de beraberinde getiriyor”

Hastanenin yapılmasıyla bölgenin değer kazandığına değinen Gürkan, “Bu hastanenin özellikle buraya yapılması birçok gelişmeyi de beraberinde getiriyor. Hastanenin yapılması ile birlikte hasta açısından, adli vakalar açısından, şehrin yeni bir sosyal dinamik kültürünün ve yeni bir çevresel güvenlik merkezi olmasının haricinde bu bölgedeki emlakların da bir değer kazanması, işyerlerinin de bir değer kazanması ve şehrin de aynı zamanda gettolaşmasının önüne geçilmesi oldu. Yani şehri batıya götürüp, doğudaki kısmı tamamen sıkıntılı bir sürece terk etmemiz de doğru olamazdı. Onun için bizler devlet hastanesini buraya yaparken Polis Evini yine buraya, Bilkent Üniversitesi’nin okullarını, Fuarcılık Merkezi’ni, Kapalı Spor Salonu’nu, Ekmek-Yemek Fabrikaları, Yimpaş gibi alış veriş merkezleri ve Beydağı İnderesi Tabiat Parkı gibi Türkiye’nin en büyük parkların bir tanesinin de bu bölgeye yapılmasının amacı da tesadüf değildir” diye konuştu.

Başkan Gürkan, “ Şehrimizin bütünüyle 12 bin 300 kilometrekare alanıyla her karışına dokunma noktasında ekibimizle birlikte büyük gayret ve çabamız var. Bu çalışmalarımızda bize destek veren başta mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, hastanemizin her aşamadaki görevlilerine teşekkür ediyoruz. Bu hastanenin oluşumu için başta Cumhurbaşkanımıza, o süreçteki bütün bakanlarımıza, şu anki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey’e de ve eski Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’na da özellikle şükranlarımı arz etiğimi ifade etmek istiyorum. Allah Malatya’mıza hayırlı uğurlu etsin” ifadelerine yer verdi.

Fırat Mahalle Muhtar Nihat Biner yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, “Bugün Battalgazi ilçemizde hasta kabulüne başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin önündeyiz. 300 binin üzerinde nüfusa sahip bir ilçe kendisine 10 kilometre uzaklıktaki devlet hastanesine gitmek zorundaydı. Buradaki vatandaşlar çok sıkıntı yaşıyordu. Burada herkes elini taşın altına koydu. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan elini taşın altına koydu. Gereken bütün mücadeleyi verdi. Çok büyük ses getirdi. Ham dönemin Sağlık Bakanı da şimdiki Sağlık Bakanımız da bu konuya hassasiyetle yaklaştılar. Ben Fırat Mahallesi Muhtarı olarak yapılan çalışmalardan dolayı çok memnunum. Bu mahalleye, Battalgazi’ye, şehrimize değer katacağına kalben inanıyorum” şeklinde konuştu.

Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç, “Devlet hastanesi gerçekten de bu bölgede şarttı. Selahattin Başkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten de başkanımızın gayretiyle, çabasıyla hastanemiz yapıldı. Biz ne kadar çaba göstersek de başkanımız yapmasaydı bu hastane bu bölgede olmazdı” diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür etti.

Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru ise hastanenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Öncelikle Beydağı gibi arkamızda duran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mahallem adına, bölgem adına sevgiler saygılar sunuyorum. Muhtar arkadaşlarımızla her zaman tepki koyduk. Başkanımız da her zaman fiilen hep yanımızda oldu. Buranın her konuda altyapıdan, üstyapısına Başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürler sunuyorum. Dün beraberdik, bugün de beraberiz” dedi.

Devlet Hastanesi inşaatından sorumlu Firma yetkilisi Mimar Hamza Keser, “2019 Ağustos ayında başlayan projemizde sağ olsun o dönemde de başkanımız yanımızdaydı. Pandemi şartlarına rağmen projemizi zamanında bitirdik. Bu projede deprem izolatörü sistemin olması ayrı bir durum. 220 adet izolatör sistemi var hastanemizde. Başkanıma firmamız adına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.