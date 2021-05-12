Muhtarlardan anlamlı ziyaret

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun’dan pandemiye karşı yoğun çalışma temposuyla mücadele eden sağlık çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları görevlilerine teşekkür ziyareti.

Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Aydın Coşkun beraberindeki mahalle muhtarları ile birlikte Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, pandemiye karşı yoğun çalışma temposuyla mücadele eden sağlık çalışanlarının yan sıra salgın döneminde binlerce eve hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grupları görevlilerini teşekkür etti.

Ziyaretlerde görevlilerin bayramlarını da kutlayan Coşkun, " Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere Sosyal Destek Grubu çalışanlarına pandemi sürecinde göstermiş oldukları olağan üstü gayrete hem şahsım hem de ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İnşallah bu sıkıntılı günleri hepbirlikte omuz omuza vererek aşacağız. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir” diye konuştu