MTB’de başkan Özcan, güven tazeledi

Malatya Ticaret Borsası meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim sonuçlandı. 7 komitenin 7’sini de alan Ramazan Özcan tekrardan Malatya Ticaret Borsası Başkanı seçildi.

Seçim sonucunu değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “ Üyelerimizin 2018 yılının Nisan ayında bize tevdi etmiş olduğu 4 yıllık görev süremize bir yeni 4 yıl daha eklemiş olduk. 7 tane meslek gurubunda yapmış olduğumuz seçimler sonucunda 7 meslek gurubunun 7’sinin de tekrar kazanarak 4 yıl daha Malatya Ticaret Borsasını meclis üyesi arkadaşlarımızla kaldığımız yerden Malatyalılara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Özcan, “ Bizimle birlikte aday olan arkadaşımıza ve onunla birlikte gayret gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Seçim sonuçlanmıştır. Hiçbir dargınlık, kırgınlığa da mahal vermeden pazartesinden itibaren tekrar görevimizin başında ve görevimize devam edeceğiz. Malatya’mız için tarım için hayırlı sonuç olur” diye konuştu.

Yapılan seçim sonucunda, kullanılan 530 oyun 416’sını mevcut başkan Ramazan Özcan alırken, diğer başkan adayı Cahit Leventoğlu ise 114 oy aldı.