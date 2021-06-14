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Minik öğrenciler çöp toplayıp, sokak hayvanlarını besledi

Malatya’da minik öğrenciler, sokakta çöp toplayarak sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

MALATYA 14.06.2021, 16:55
Minik öğrenciler çöp toplayıp, sokak hayvanlarını besledi

Malatya’da minik öğrenciler, sokakta çöp toplayarak sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı İlkokulu Sağlık Temizlik ve Çevre Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ’Doğayı Koruyan Nesiller’ projesi kapsamında gerekli tedbirleri alarak kaldırımlarda bulunan çöpler toplandı ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Öğrenciler, sokakta çöp toplarken ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakırken, pandemi kurallarına uydu.

Okul Müdürü Yasin Demirel, öğrencileri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, projenin amacının doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olunması, çevredeki insanlara bu konuda farkındalık kazandırmak olduğunu söyledi. Okul olarak amaçlarından birinin çevreye ve doğaya saygılı, doğayı koruyan bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Demirel, projelerinin devam edeceğini kaydetti.
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