Milletvekili Tüfenkci’den bayram mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüfenkçi, ”Bu bayramda yapacağımız fedakarlık, özlediğimiz ve alıştığımız diğer bayramlara ulaşmamızı sağlayacaktır” dedi.

Tüfenkci yayımladığı mesajında, “Kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, Ramazan Bayramı’na hep birlikte ulaştık. Rabbimizin bize lütfu olan bayramlar, dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi, geleneklerimizin yaşatılması için eşsiz bir fırsattır. Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milletimizi iyilikte ve hayırda buluşturmasını diliyorum. Ramazanın ibadet, bayramın ise ziyaret zamanı olduğunu biliyoruz. Ancak bu bayram Covid-19 pandemisi nedeniyle, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evde kalmak zorundayız. Bu bayramda yapacağımız fedakarlık, özlediğimiz ve alıştığımız diğer bayramlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Milletimiz, karşılaştığı bütün sıkıntılardan dayanışma ruhuyla kurtulmuştur. Bu zorlu süreci de dayanışma ruhuyla inşallah atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Ramazan Bayramı’nın, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını yaşadığımız coğrafyaya ve tüm dünyaya, sağlık, barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum” ifadelerine yer verdi.