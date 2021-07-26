Milletvekili Tüfenkci’den Arslantepe kararı değerlendirmesi

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin Arslantepe Höyüğü’nü kalıcı listeye almasını değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Malatya ve ülkemiz adına milat niteliğinde bir karar" dedi.

Milletvekili tüfenkci, geç kalkolitik dönemden, demir çağına kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe Höyüğü’nün, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Kararın bölge için önemli olduğunu belirten Tüfenkci, "Arslantepe Höyüğü M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim gördü. 7 bin yıllık bir tarihten ve yerleşkeden bahsediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Miras Kalıcı Listesine dahil edilmesi için çok ciddi çalışmalar yürütüyorduk. En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması Malatyamızı ve ülkemizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu anlamda en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a Malatya milletvekillerime, belediye başkanlarıma, Kültür ve Turizm İl Müdürümüze ve elbette ki kültür elçimiz, bu hazinenin ortaya çıkmasında büyük payı olan Arslantepe arkeoloji kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane teşekkürlerimi sunuyorum. Arslantepe Höyüğü’nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor" dedi.