Milletvekili Kahtalı :”Sağlıkta çok iyiyiz “

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin sağlık alanında çok iyi olduğunu vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve beraberindeki partililer, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

"Yanımızda olan vekilimize teşekkür ediyoruz "

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, “Bilginiz gibi 18 aydır Türkiye’de olduğu gibi biz de yoğun şekilde salgında mücadele veriyoruz. 3 dalgada da çok yüksek sayıda olmamakla beraber, üç dalga yaşadık. İlk dalga da aşı yetersiz yapılmıştı. Dünya’da olduğu gibi bizde de yetersiz olmuştu. Ama üçüncü dalga da aşının etkinliğini gördük. Delta varyantı var biliyorsunuz. 4’ncü dalga beklentisi var. Bu varyantı aşıyla çok rahat bir şekilde geçireceğimizi umut ediyoruz” diyerek gerek yatırımlarda ve gerekse pandemi dönemindeki destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin sağlık alanında çok iyi olduğunu vurguladı. Kahtalı, “18 ay gibi uzun bir süre Dünya bu Pandemi ile tanıştı karşılaştı. Virüs ne olduğu bilinmeyen bir salgındı. Daha sonra ise aşısı bulundu. Kıymetli sağlık çalışanlarımız ve hocalarımızın gayretleriyle bir noktaya varıldı. Allah şükürler olsun bu gün ki geldiğimiz noktada Türkiye’de sağlık çalışanlarının tamamının can siper gayretleriyle, zor bir süreci büyük bir kısmını geride bıraktık. Yeni bir varyant denilen Delta virüs Hindistan’dan geldiği söyleniyor. Bilim adamlarımız bununla alakalı çalışmalarını yapıyor. Yerli aşımız Allah nasip ederse bir veya iki ay içinde çıkmış olacak. Bu anlamda aşılama oranına baktığımız zaman da iyi durumdayız. İlimizde aşılanması gereken nüfusun, hemen hemen yarısı tek doz aşı ile yapılmış durumda. Hızlı bir şekilde aşılama devam ediyor. Aşı’ da bir problemi yok. Sadece vatandaşlarımız biraz daha ilgi göstermesi gerekiyor. Sırası gelenlerin biran önce gidip aşısını olması gerekiyor. Bizler de tanıtım ve duyuru anlamında yardımcı olmamız gerekiyor. Bizlerde bunları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.