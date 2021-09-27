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MGTC basını kahvaltıda bir araya geldi

Malatya Gazeteciler ve Cemiyeti (MGTC) yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltıda cemiyet üyeleri bir araya geldi.

MALATYA 27.09.2021, 13:53
MGTC basını kahvaltıda bir araya geldi

Malatya Gazeteciler ve Cemiyeti (MGTC) yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltıda cemiyet üyeleri bir araya geldi.

MGTC tarafından bir kafeterya da düzenlenen etkinliğe yönetim kurulu, Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Fatih Avcı, Battalgazi Belediyesi Basın Müdürü Murat Çolak, Yeşilyurt Belediyesi Basın Müdürü Orhan Atak ile basın mensupları katıldı. Yerel basının sorunlarının da istişare edildiği kahvaltı da MGTC Başkanı Mehmet Aydın, yönetim olarak bu tür etkinliklerle üyeler ile sık sık bir araya geleceklerini belirtti. Basın çalışanları arasında sosyal ve mesleki dayanışmayı sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Aydın, kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti.

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