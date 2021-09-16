Malatyalı gaziden Gaziler Günü mesajı

Türkiye Gaziler ve Şehit aileleri Vakfı Malatya Şube başkan yardımcısı Seydi Aydemir, gaziliğin öneminden bahsederek, kendisi gibi gazi olan gazilerin gününü kutladı.

Jandarma Özel Harekat birliğinde astsubay olarak görev yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, iki bacağını kaybettiğini ifade eden Gazi Seydi Aldemir, "Jandarma Özel harekat birliğinde astsubay olarak görev yaparken 2006 yılında PKK terör örgütüne karşı yürütülen bir operasyonda teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki bacağımı kaybettim ve ömür boyu taşınacak bir şeref ile Şereflenerek gazi oldum. Gazilik, özünde İslam, vatan, bayrak gibi mukaddesatın korunması olan ruh ile şahadet için yola çıkan ve nasibini yaşarken alınabilecek en yüce paye olarak alan kişidir. Devletimiz bizlere her türlü desteği vermektedir. Bizler Anadolu’yu yurt kılan ecdadımızın izinde cesaret ve fedakarlık örneği olmaya, al bayrağın gölgesinde vatanın bağımsızlığı için mücadele etmeye devam ediyoruz. Gaziler günü münasebetiyle tekrardan toprakların doğacak nice nesillere vatan kalabilmesi için mücadele eden aziz şehitlerimizi, ebediyete göç etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor hayatta olan gazilerimize silah arkadaşlarıma kahramanlarımıza sağlık sıhhat ve esenlik diyorum" şeklinde konuştu.