banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

Malatyalı gaziden Gaziler Günü mesajı

Türkiye Gaziler ve Şehit aileleri Vakfı Malatya Şube başkan yardımcısı Seydi Aydemir, gaziliğin öneminden bahsederek, kendisi gibi gazi olan gazilerin gününü kutladı.

MALATYA 16.09.2021, 12:21
Malatyalı gaziden Gaziler Günü mesajı

Türkiye Gaziler ve Şehit aileleri Vakfı Malatya Şube başkan yardımcısı Seydi Aydemir, gaziliğin öneminden bahsederek, kendisi gibi gazi olan gazilerin gününü kutladı.

Jandarma Özel Harekat birliğinde astsubay olarak görev yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, iki bacağını kaybettiğini ifade eden Gazi Seydi Aldemir, "Jandarma Özel harekat birliğinde astsubay olarak görev yaparken 2006 yılında PKK terör örgütüne karşı yürütülen bir operasyonda teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki bacağımı kaybettim ve ömür boyu taşınacak bir şeref ile Şereflenerek gazi oldum. Gazilik, özünde İslam, vatan, bayrak gibi mukaddesatın korunması olan ruh ile şahadet için yola çıkan ve nasibini yaşarken alınabilecek en yüce paye olarak alan kişidir. Devletimiz bizlere her türlü desteği vermektedir. Bizler Anadolu’yu yurt kılan ecdadımızın izinde cesaret ve fedakarlık örneği olmaya, al bayrağın gölgesinde vatanın bağımsızlığı için mücadele etmeye devam ediyoruz. Gaziler günü münasebetiyle tekrardan toprakların doğacak nice nesillere vatan kalabilmesi için mücadele eden aziz şehitlerimizi, ebediyete göç etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor hayatta olan gazilerimize silah arkadaşlarıma kahramanlarımıza sağlık sıhhat ve esenlik diyorum" şeklinde konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0