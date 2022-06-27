Malatya’da yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Yaz Kur’an Kurslarına, Malatya’da da öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Malatya’da tüm camii, Kur’an kursu, mescitler de yaklaşık iki ay sürecek olan kurslarda çocuklar, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra akaid, siyer, ahlak gibi temel dini bilgiler öğrenecek. Kursların başlaması nedeniyle Melekbaba Semt Konağı’nda gerçekleşen açılışa katılan Malatya İl Müftü Vekili Fikriye Özkan, 27 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 4-6, 6-14 ve 14-22 yaş aralığı kategorilerde kursların başladığını söyledi. Kayıtların 4 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirten Özkan, hedeflerinin ise bütün camilerde, Kur’ an kursları, Gençlik Merkezleri ve Belediye semt konaklarında kurs açmak olduğu ifade etti.

Melekbaba Özgürtepe Camii İmam Hatibi Bilal Çelik ise Kur’an kurslarında verilen eğitim ve önemi hakkında konuştu. Yaz Kur’an Kurslarına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Çelik, “Salgından dolayı 2 sene yüz yüze eğitim verememiştik, geçen sene vermeye başladık ve hamd olsun bu sene de artarak devam ediyor. Haz ve hız çağının yaşandığı bu dönemde çocuklarımızı bekleyen tehlikelerden nasıl kurtarırız, koruruz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bizlere bu imkanı veren ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Çocukların karakterlerinin ve kişiliklerinin camilerde ezan ve Kur’an sesiyle oluşmasının oldukça önemli olduğuna değinen Çelik, “Çünkü bu çocuklar yarın geleceğimizde çok önemli konum ve makamlara gelecekler. Allah korkusunu ve sevgisini taşıyan, helal ve haram bilinciyle, saygı, merhamet ve sevgi sınırları içerisinde yetişen bir anlayışı burada kişilik ve karakterlerinin oluşacağı çağda vermek ancak buralarda mümkün oluyor. Biz de buralarda aldık. Dolayısıyla onların da buralarda alacağını biliyoruz. Diğer kurs ve faaliyetler de önemli ama bununla birlikte çocuklarını yaz Kur’an kurslarından mahrum etmesinler ve bizlerle buluştursunlar.” diye konuştu.

Yaz Kur’an Kurslarına kavuştukları için çok sevinçli olduklarını belirten Ecrin Esma Avar, Esma Baydar, Gül Gezginci ile Emir Asaf Özçelik adlı çocuklar ise camiye Allah’ın rızasını kazanmayı, Kur’an-ı Kerim ve namaz kılmayı öğrenmeyi, asbest almayı ve temel dini bilgileri öğrenmek için geldiklerini söylediler.