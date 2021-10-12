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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’da jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigaralar ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

MALATYA 12.10.2021, 11:57
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’da jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigaralar ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon da iş yeri sahibi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 4 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5 bin 700 paket kaçak sigara, 15 bin 500 adet makaron, 27 bin 225 adet sigara sarma kağıdı, 55 kilogram kıyılmış tütün, 5 kilogram nargile tütünü, 410 adet sahte bandrol etiketi, 3 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından savcılık onayı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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