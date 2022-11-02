Malatya’da tohum ve fidanlar toprakla buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Konuk İlkokulu işbirliği ile “Erasmus+KA121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi” çerçevesinde, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve orman varlığını artırmak amacıyla Doğa Yürüyüşü, Tohum Serpme ve Fidan Dikim etkinliği düzenlendi. Orduzu Tabiat Parkı bölgesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Hulusi Şahin’in Eşi ve Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Birimi temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Doğa yürüyüşü ile başlayan programda, öğrencilerle birlikte toprağa tohum serpip, fidanları toprakla buluşturarak can suyu veren Ebru Şahin, “Çocuklarımızla birlikte büyüyecek bu fidanları, birlikte koruyacağız” dedi.