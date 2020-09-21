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Malatya’da okullar açıldı dezenfekte çalışmaları yoğunlaştı

MALATYA’DA OTOBÜSLERDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI ARTTIRILDI

MALATYA 21.09.2020, 16:46
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Malatya’da okullar açıldı dezenfekte çalışmaları yoğunlaştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının kısmen de olsa başlaması ile birlikte toplu taşıma araçları ile duraklarda dezenfektasyon çalışmaları çok daha yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren okulların kısmen de olsa açılmasıyla birlikte tüm vatandaşlar ile birlikte öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin de sağlığı ön planda tutularak dezenfektasyon çalışmalarının artırıldığı bildirildi. Öte yandan MOTAŞ tarafından hatlardaki yolcu yoğunluğunun da sürekli bir şekilde takip edildiği belirtilerek, gerekli görülen güzergâhlarda çalışan araç sayılarının dinamik bir şekilde artırılıp eksiltildiği ifade edildi. Açıklamada, bu süreç içerisinde toplu taşıma araçlarını kullananların herhangi bir sorun yaşamamaları için azami gayret gösterildiği ve bu alanda hatlarda daha yoğun olarak kontrollerin ve takiplerin yapılacağı belirtildi.

Akçadağ otobüsü durağı değişti

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren 25A Akçadağ - Malatya hattında artık Akçadağ Belediyesine ait araçların hizmet vereceği ve kalkış yerinin de Uğur Sanayi Sitesi yanındaki Yeni İlçe ve Köy Terminali olduğu ifade edildi.

Malatya-Akçadağ hattını kullanan vatandaşların mağdur olmamaları için, 23 Eylül 2020 Çarşamba gününden itibaren Dilek-Topsöğüt durağı yerine, Yeni İlçe ve Köy Terminalini kullanmaları istendi.

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