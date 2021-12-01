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Malatya’da kumar baskını
Malatya’da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.
MALATYA 01.12.2021, 11:47
Malatya’da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Yeni Hamam Mahallesi’nde isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen baskında masada bulunan 800 TL muhafaza altına alındı.
5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. İşletmeci hakkında adli tahkikat başlatıldı.