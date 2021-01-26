Malatya’da korona denetimleri sürüyor

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması kontrolleri ile korona kuralları denetimleri devam ediyor. Kısıtlama süresince dışarı çıkan 14 kişiye, ayrıca korona denetiminde de maske takmamadan 3 ve sosyal mesafe kurallarına uymamadan ise 5 kişiye ceza uygulandı.

Covid-19 önlemleri kapsamında, saat 21,00’de başlayıp 05,00’de sona eren sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürdü. Saat 21.00’de başlayıp, saat 05.00’de sona eren sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 14 kişiye de 12 bin 600 TL ceza yazıldı. Bu arada, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor.

Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmamadan 3 ve sosyal mesafe kurallarına uymamadan ise 5 kişiye ceza uygulandı. Ayrıca 6 toplu taşıma aracına da korana kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Korona virüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısının 1 olduğu belirtildi.