Malatya’da kış lastiği denetimi

Tüm ülkede 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Malatya’da da jandarma ekipleri zaman zaman denetimler gerçekleştirerek araçları kontrol ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentin birçok noktasında kış lastiği uygulaması gerçekleştirilirken, Arguvan İlçesinde de jandarma görevlileri durdurdukları ticari araçlarda kış lastiklerinin takılıp takılmadığını kontrol etti.

Ticari araçlarda kış lastikleri kontrolünü yapan ekipler, ayrıca yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında da denetimlerini gerçekleştiriyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe giriş ve çıkış yapan vatandaşlara maske takma, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını isteyen ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ise idari ceza uyguluyor.

Yolcu, taşıyan ticari taksi ve minibüsleri de durdurup bilgi veren jandarma ekipleri, yolcuların HES kodu olup olmadığını kontrol ediyor. Jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin aşılıp aşılmadığını da kontrol ederken, denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.