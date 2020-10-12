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Malatya’da jandarmadan Covid-19 denetimleri
MALATYA’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
MALATYA 12.10.2020, 15:48
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Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Yeni tip korona virüsün yayılım hızını azaltma amacıyla Malatya’da jandarma ekipleri de yoğun bir mesai harcıyor. Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tüm semt pazarlarının yanı sıra, düğün salonlarını aralıksız denetliyor. Denetlemelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetleyen ekipler, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Jandarma sorumluluk sahasında da denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguluyor.
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